Tayvan'da otoparkta çıkan yangında 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü 3. Sayfa Haberleri Doğu Asya ada ülkesi Tayvan'ın Yunlin ilçesindeki bir otoparkta çıkan yangında 24 otomobil ve bir kamyon küle döndü. Can kaybının yaşanmadığı yangının kuru otlara atılmış bir izmaritten çıkmış olabileceği belirtildi. Tayvan'ın Yunlin ilçesinde 17-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bir fuarın katılımcıları için tahsis edilen otoparkta yangın çıktı. CAN KAYBI YAŞANMADI Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği yangında, 24 otomobil ile bir kamyon küle döndü. Görgü tanıkları tarafından kaydedilen olayda can kaybı yaşanmadı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yapılan ilk incelemelere göre yangının kuru otlara atılmış bir izmaritten çıkmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Rıfat Karlova Tragger Tayvan Eylül 3. Sayfa Güncel Haberler

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