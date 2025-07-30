Tayland ve Laos'ta Wipha Fırtınası Felaketi: 11 Ölü, 143 Yaralı

Tayland ve Laos'ta Wipha Fırtınası Felaketi: 11 Ölü, 143 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da Wipha fırtınası sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 143 kişi yaralandı. Sel ve toprak kaymaları sonucu birçok bölge zarar gördü. Laos'ta ise 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kayıp.

Tayland'da etkili olan Wipha fırtınası nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 143 kişi yaralandı.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ı Wipha fırtınası vurdu. Tayland Afet Önleme ve Müdahale Dairesi (DDPM) tarafından yapılan açıklaya göre özellikle kuzey bölgelerde etkili olan fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar, 33 ilde sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Halka gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılar yapıldı. Ülke genelinde toplam 43 sağlık tesisinde sel nedeniyle hasar meydana geldi, acil sağlık hizmetlerinin mobil ekipler aracılığıyla sürdürüldüğü belirtildi. Bölgede yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar ve su taşkınlarında ülke genelinde en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Tayland Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde azalmasının beklendiği, ancak dağlık bölgelerde toprak kayması ve heyelan riskinin sürdüğü ifade edildi.

Ordu yardım çalışmalarına katıldı

Tayland Kraliyet Ordusu, sel bölgelerine çok sayıda personel, bot, iş makinesi ve yardım aracı sevk ederek kurtarma çalışmalarına destek verdi. Askeri birliklerin, karadan ve botlarla ulaşımın zor olduğu bazı hanelere dron aracılığıyla erzak ulaştırdığı görüldü. Ayrıca güvenli bölgelere kurulan barınma alanlarına ulaşamayanlar için askeri seyyar sağlık ekipleri vatandaşlara evlerinde tıbbi müdahalelerde bulundu.

Laos'ta en az 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kayıp

Wipha fırtınasının etkili olduğu bir diğer Güneydoğu Asya ülkesi ise Laos oldu. Laos hükümet yetkilisi Vongkham Phanthanuovong yaptığı açıklamada, yaşanan olumsuz hava şartlarından 34 kent ve 262 köyün etkilendiğini, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kayıp durumda olduğunu ifade etti. Phanthanuovong, felaketten yaklaşık 15 bin ailenin etkilendiğini, 2 binden fazla evin zarar gördüğünü, 183 evin ise tamamen yıkıldığını belirtti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya'nın doğusunda 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami alarmı verildi
Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaii'ye ulaştı! İşte ilk görüntüler

Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaıı'ye ulaştı
Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada

Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada! Yıkım 1 saniye sürdü
Ehliyet yenileme harcı cep yakacak! Büyük zam öncesi nüfus müdürlüğünde kuyruklar oluştu

20 bin TL ceza ödememek için nüfus müdürlüğüne akın ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! İşte yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.