Kütahya'da tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler

Kütahya'da tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
- Güncelleme:
Kütahya'da tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kütahya'da tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Emet Karayolu 5. kilometresi Tepecik beldesi çıkışında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kadir Y. idaresindeki 43 ABE 017 Plakalı Bor yüklü TIR Emet ilçe istikametinden geldiği esnada, Tepecik beldesinden gelen Mehmet Ali Uyar yönetimindeki 43 UR 944 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Vesile Uyar olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fadime Gürsoy (58), Ayşe Uysal (54), Meryem Gürsoy yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanesine sevk edildi.
Vesile Uyar'ın cansız bedeni, morga götürüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.