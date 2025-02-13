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Tavşanlı'da Cansız Manken İhbarı Korkuttu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yol kenarında ceset olduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin bir cansız manken olduğu belirlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yolun kenarında ceset olduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler cansız mankenle karşılaştı.

Bursa'nın Harmancık ilçesi sınırındaki Tavşanlı - Harmancık kara yolu kenarında ormanlık alanda poşet içerisinde ceset olduğuna dair ihbar yapıldı. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken alınan güvenlik önlemlerinin ardından inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, insan cesedi zannedilen cismin cansız manken olduğu ortaya çıktı. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da Cansız Manken İhbarı Korkuttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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