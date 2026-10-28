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Tatvan'da araçta 2 kilo 914 gram metamfetamin bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde narkotik ekiplerince durdurulan araçta, 5 parça halinde zulalanmış 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde narkotik ekiplerince durdurulan araçta, 5 parça halinde zulalanmış 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis'te uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, araç içerisinde gizlenmiş 5 parça halinde toplam 2 kilo 914 gram metamfetamin maddesi bulundu. Olayla ilgili "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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