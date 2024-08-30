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Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 33 yaşındaki bir şahıs, tatil sitesindeki binanın 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Sunroof camından içeri giren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düşerek sunroof camından içeri giren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

21. KATTAN OTOMOBİLİN İÇİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatil sitesinde yaşayan 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralandı.

Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı M.U., itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Erdemli Mersin Tatil Olay Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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