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Taşıdığı uyuşturucu hayatına mal oldu

Taşıdığı uyuşturucu hayatına mal oldu
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Nevşehir’de uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli, hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir'de uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli, hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinin patlaması sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de 28 kapsül halinde 140 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye getiren kişinin İran uyruklu Abdollah Askari olduğu tespit edildi.

Şüphelinin Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bir süre takip edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 kapsül halinde 111 gram çeşitli niteliklerde uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Midesinde 23 kapsül uyuşturucu bulundu

Uyuşturucu maddeyi yutma yöntemiyle sevk ettiği belirlenen yabancı uyruklu Abdollah Askari Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alındı. Yapılan müdahalede doğal yollarla 23 kapsül halinde 133 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hastanede gözetim altında tutulan ve yuttuğu tüm uyuşturucu kapsüllerinin doğal yollarla çıkartması beklenirken fenalaşan şahıs doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopside 8 kapsül daha çıkarıldı

Şüphelinin yapılan otopsisinde vücudundan 8 kapsül uyuşturucu daha çıkarıldı. Şüphelinin midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinin patlaması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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