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Aile tartışmasında kan aktı! Pompalı tüfekle eşini öldürdü, oğlu ve damadını yaraladı

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Gaziantep'te bir şahıs, aile içerisinde çıkan tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açarak eşini öldürdü, oğlu ve damadını ise yaraladı. Olay yerinde polise teslim olan şahıs gözaltına alınırken, yaraladığı oğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te Halil Özdemir (48), aile içerisinde çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu eşi Zeynep Özdemir'i (44) öldürdü; oğlu İbrahim Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'u (23) yaraladı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, gece saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Özdemir ve ailesi evlerindeyken tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Özdemir, evinde bulundurduğu pompalı tüfekle eşi Zeynep, oğlu İbrahim Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt'a ateş açtı.

Aile tartışmasında kan aktı! Pompalı tüfekle eşini öldürdü, oğlu ve damadını yaraladı

APARTMAN SAKİNLERİ TELEFONA SARILDI AMA...

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede Zeynep Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak kurtulan İbrahim Özdemir ve Hanifi Bozkurt hastaneye sevk edildi.

Aile tartışmasında kan aktı! Pompalı tüfekle eşini öldürdü, oğlu ve damadını yaraladı

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinde polise teslim olan Halil Özdemir gözaltına alındı. Zeynep Özdemir'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılardan İbrahim Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aile tartışmasında kan aktı! Pompalı tüfekle eşini öldürdü, oğlu ve damadını yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

JokerAllame:

Herkesin elinde silah var arkadaş canı sıkılan can alıyor nasıl bir memleket oldu bu !!!!

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