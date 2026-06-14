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Mersin'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Mersin'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sait Bolat Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametine seyreden F.Y. yönetimindeki 33 BDA 643 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yasin Özcan (56) idaresindeki 33 VK 854 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar, Ş.G.'nin kullandığı minibüse ve yol kenarında park halinde bulunan 63 AEV 896 plakalı çekiciye de çarptı. İki otomobil, bir minibüs ve bir çekicinin karıştığı zincirleme kazada Yasin Özcan ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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