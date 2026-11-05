Tarsus'ta yolcu minibüsü 5 araca çarparak durdu, 16 kişi hafif yaralandı

Tarsus'ta yolcu minibüsü 5 araca çarparak durdu, 16 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde iddiaya göre freni boşalan yolcu minibüsünün 5 araca çarpması sonucu 16 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde freni boşalan yolcu minibüsünün 5 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Cetvel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 HO 5085 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün durduramadığı minibüs, 5 araca çarparak durabildi.
Kazada 16 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.