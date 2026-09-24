Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 64 bin 600 TL'ye el konuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Yapılan planlı çalışmada 2 şüpheli takibe alınarak operasyon gerçekleştirildi. Tarsus'taki 2 adrese yapılan operasyonda şüpheliler R.T. ile S.B. yakalandı. Operasyonda sentetik ecza ve uyuşturucu haplar ele geçirilirken suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 600 TL'ye de el konuldu.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı