Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 64 bin 600 TL'ye el konuldu

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 64 bin 600 TL'ye el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Tarsus'taki 2 adrese yapılan operasyonda sentetik ecza ve uyuşturucu haplar ele geçirilirken suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 600 TL'ye el konuldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Yapılan planlı çalışmada 2 şüpheli takibe alınarak operasyon gerçekleştirildi. Tarsus'taki 2 adrese yapılan operasyonda şüpheliler R.T. ile S.B. yakalandı. Operasyonda sentetik ecza ve uyuşturucu haplar ele geçirilirken suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.