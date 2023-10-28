Tarsus'ta park tartışması kavgaya dönüştü: Bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, park tartışması nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Çelebi Çoğul (38), park tartışması nedeniyle çıkan kavgada akrabası Aşır Özdemir tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önüne kamyon park edilmesine sinirlenen Fahri Çoğul, akrabası Aşır Özdemir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fahri Çoğul'un oğlu Çelebi Çoğul da olaya dahil oldu. Özdemir, iş yerinden aldığı silahı ateşleyerek Çelebi Çoğul'u vurdu. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan evli, 3 çocuk babası Çoğul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aşır Özdemir polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.