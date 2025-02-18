Tarsus'ta Kaza: Otomobil Güvenlik Kulübesine Çarptı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta duramayarak yola çıkan tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek güvenlik kulübesine çarptı. Sürücü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta duramayınca yola çıkan tıra çarpmamak için direksiyonu çeviren otomobil sürücüsü, aracıyla güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
D-750 kara yolu Tarsus-Ankara istikametine seyir halindeki V.Ö. (39) idaresindeki 33 AAY 703 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duramayınca yola çıkan tıra çarpmamak için sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Tarsus Kamyoncular Kooperatifi'nin güvenlik kulübesi duvarına çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - MERSİN