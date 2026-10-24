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Tarsus'ta kahvehane saldırısında yaralı Osman Turan öldü, ölü sayısı ikiye yükseldi

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Tarsus'ta kahvehane saldırısında yaralı Osman Turan öldü, ölü sayısı ikiye yükseldi
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Tarsus'ta 29 Eylül 2026'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Osman Turan(24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda 71 yaşındaki Mehmet Atlı ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı; Turan'ın ölümüyle ölü sayısı ikiye yükseldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Osman Turan(24) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle olayda yaşamını yitiren sayısı ikiye yükseldi.

Olay, 29 Eylül 2026 tarihinde Tarsus ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde bir kahvehanede yaşandı. Mahallede bulunan kahvehaneye gelen silahlı bir kişi, içeride bulunanlara ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda 71 yaşındaki Mehmet Atlı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 24 yaşındaki Osman Turan'da doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Turan'ın da hayatını kaybetmesiyle birlikte kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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