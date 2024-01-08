Tarsus'ta çürük raporu verilen bina kepçenin dokunuşuyla yerle bir oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde çürük raporu verilen bir bina kepçenin tek dokunuşuyla yerle bir oldu. Kepçenin ön kısmı çöken binanın altında kalırken operatör hafif yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi Mersin Caddesi Cereciler Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binaya çürük raporu ve yıkım kararı verildi. Bunun üzerine bölgeye gelen bir inşaat şirketi yıkım çalışması için çevrede tedbirlerini aldıktan sonra iş makinesini alana soktu. Operatör Mustafa Ergen'in (36) kullandığı iş makinesiyle inşaatın kolonuna zarar vermek için dokundu. Bina saniyeler içinde tamamen çöktü. Bu sırada iş makinesinin ön kısmı enkaz altında kaldı, operatörü de ayağından hafif yaralandı.

Yıkımı yapan firmanın sahibi Sedat Çelik, "Burada 5 katlı bir bina vardı. Buranın çürük raporları çıktı. Biz burada güvenlik önlemlerimizi aldıktan sonra kepçenin bir kolonuna vurmasıyla bina komple çöktü. Allah'tan burada önlemlerimizi almıştık ama kepçe operatörümüzün ayağında bir hasar oluştu" dedi.

Yıkımda görevli olanlardan Cumaali Tekkaya ise yıkım yapılırken binanın biranda çöktüğünü anlattı. - MERSİN