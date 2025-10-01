Haberler

Tarsus'ta Asansör Kazasında 3 Kişi Gözaltına Alındı

Tarsus'ta Asansör Kazasında 3 Kişi Gözaltına Alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının hayatını kaybetmesine neden olan asansör kazasıyla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamındaki 17 kişinin ifadesi alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Altaylılar Mahallesi'nde bulunan sitede 33 yaşındaki Pelin Kıyga'nın hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili soruşturma derinleşiyor.

Soruşturma kapsamında, asansör firmasının yetkilileri, müteahhit, site yöneticisi ve kısa süre önce yeni bakım sözleşmesi imzalayan firmanın temsilcileri de dahil olmak üzere 17 kişinin ifadesi alındı. 14 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, eski asansör firma yöneticisi, yeni firma yöneticisi ve site yöneticisinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Pelin'in eşi Gökhan Kıyga, tüm sorumlular hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.

Öte yandan site sakinleri, apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdi. Sakinler, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığını iddia etti.

Kazanın kesin nedeni, teknik inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
