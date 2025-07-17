Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Yangınında Dumandan Etkilenenleri Ziyaret Etti

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaşlar ile orman personelini hastanede ziyaret etti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan orman yangını nedeniyle dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ile yangın söndürme çalışmalarına katılan orman personelleri Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hastaneye gelerek tedavileri süren vatandaşlara ve "orman kahramanları" olarak nitelendirdiği personele geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı, hastalara moral verirken, yangınla mücadelede görev alan tüm ekiplere teşekkür etti. - TEKİRDAĞ