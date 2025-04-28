Tarım İşçilerini Usulsüz Taşıyan Minibüs 60 Gün Trafikten Men Edildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, tarım işçilerinin güvenli taşınması amacıyla yaptıkları yol uygulamasında usulsüz taşıma yapan bir minibüsü durdurdu. Minibüste 21 tarım işçisinin bulunduğu tespit edildi ve minibüs 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, tarım işçilerinin tarlaya güvenli taşınması konusunda yol uygulaması yaptı. Tarım işçilerini usulsüz taşıyan minibüs, 60 gün trafikten men edildi.
Salihli-Gölmarmara karayolunda tarım işçilerinin tarlaya güvenli taşınmasına ilişkin denetimde bulunan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 21'inci Jandarma Trafik Timi, S.D yönetimindeki minibüsü durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde 21 tarım işçisinin minibüste usulsüz şekilde taşındığı tespit edildi. Minibüs, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre 60 gün süreyle trafikten men edildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa