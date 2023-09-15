Tarık Aydın, Ev Sahibiyle Tartışırken Darp Edildiğini İddia Etti

Katıldığı televizyon programlarıyla tanınan Tarık Aydın, ev sahibiyle tartıştığı sırada darp edildiğini iddia etti. Mahkeme sanığın tahliyesine karar verirken, basın açıklamasında bulunan Aydın, "Ben ölebilirdim, o anda öyle bir vurdu ki bana kendime gelemedim. Ben ekmeğimi yüzümle kazanıyorum. 2 milyon benim takipçim var " şeklinde konuştu.

15 Eylül 2022 Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda iddiaya göre sosyal medya fenomeni ve katıldığı yarışma programlarıyla ünlenen Tarık Aydın ile ev sahibi Celal Demircan arasında kira tartışması yaşanmıştı. Tarık Aydın'ı darp ettiği iddia edilen Celal Demircan'ın, "kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aydan 6,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Gaziosmanpaşa 5.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Celal Demircan ve müşteki Tarık Aydın taraf avukatlarıyla hazır bulundu. Sanık Celal Demircan savunmasında böyle bir eylemde bulunmadığını, kendisiyle dairesinde veya söz konusunu apartmanda karşılaşmadığını belirtti. Demircan savunmasının devamında, "Hiçbir şekilde kendisinden çatı parası istemedim. Benim maddi durumumun iyi olduğunu biliyor, bu olaydan sonra benim akrabalarıma ulaşıp para istediğini öğrendim" dedi.

"Ben ödeme yapmayınca evi dağıttı, tekme ve yumruk attı beni darp etti"

Olay günü Demircan'ın evine gelerek kendisinden çatı tamiri için para istediğini söyleyen Tarık Aydın duruşmada "Ben ödeme yapmayınca evi dağıttı, tekme ve yumruk attı beni darp etti" şeklinde konuştu. Aydın, sanıktan şikayetçi olduğunu da belirtti.

Fenomen, 40 bin dolar karşılığında uzlaşmak istedi

Mahkeme sırasında 40 bin dolar karşılığında uzlaşmak istediğini belirten Aydın, "Uzlaşmak istediler. Ben de tedavi ve ameliyat zararlarını gözeterek 40 bin dolar istedim" dedi. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. Geçtiğimiz aylarda görülen ikinci celsede ise müşteki avukatı suç vasfının değişebileceği sebebiyle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme tarafından talep reddedildi.

" Ben ekmeğimi yüzümle kazanıyorum"

Mahkeme Demircan'ın tahliyesine karar vermesinin ardından basına konuşan Tarık Aydın "Olay, beni evden çıkartmak ve başka birisine fahiş fiyatla vermek için benim ev sahibi ile dayısı bir plan yaptılar. Beni evden zorla çıkarttıktan sonra bin liraya oturduğum evi 5 bin liraya kiraya verdiler. Çatı parasını bahane ettiler, evime gelip '2 bin 500 lira çatı parası ver' dediler. Ben de tamam vereyim kiradan düşüreyim dedim. Ev sahibi ise 'Yok vereceksin' dedi. Sonra başka masraflar da çıkardılar, bahane arıyorlardı. Vermiyorum dedim, içeriye zorla girdi eşyalarımı dağıttı. Ben bu ülkenin savcısı, hakimi var deyince onlara küfür etti ve bana yumruk attı. O anda yere düştüm, yerdeyken gözüme bir tekme yedim sonrasını hatırlamıyorum, bayılmışım. Karnıma vurmuş kaburgalarım çatladı. Kendime geldiğimde kan revan içindeydim. Olayla ilgili dava açıldı, 3 gün sonra medyanın devreye girmesiyle beraber bu şahıs tutuklandı. 62 gün hapis yattı, ağır ceza mahkemesinde olan dava asliye ceza mahkemesine alındı. Şahsın tutuklanmasını istiyorum. Ben ölebilirdim, o anda öyle bir vurdu ki bana kendime gelemedim. Şuan hala sol tarafım buzlu. Ben ekmeğimi yüzümle kazanıyorum. 2 milyon benim takipçim var. Beni Orhan Gencebay kutladı. Şiirler ve skeçler ile ekmeğimi yine kazanıyorum ben. Bunların pis parasına mı kaldım? Evimi değiştirdim al ev onların olsun. Gitsin başkasına 5 bin liraya kiraya versin. Türk adaletine inanıyorum. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılansın istiyorum. Evimi değiştirdim ben. Ben inanıyorum ki devlet büyükleri bunu görür, hak ettiği cezayı görür, tekrar yargılanmasını istiyorum" dedi.

İddianameden

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Gaziosmanpaşa'da 15 Eylül 2022'de aynı apartmanda ikamet eden Tarık Aydın ve Celal Demircan'ın çatı yenileme mevzusu yüzünden tartıştığı, tartışmada Demircan'ın attığı yumruk ile Tarık Aydın'ın yere düştüğü ve ev sahibi Celal Demircan'dan şikayetçi olduğu yer aldı. Tarık Aydın'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde vücudunda kemik kırığı oluştuğu ve yaralandığı da belirtildi. İddianamede,, Demircan'ın "kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aydan 6,5 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL