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Tarihi köprüden dere yatağına uçan otomobilde 3 yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarihi taş köprüden 6 metre dere yatağına uçan otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tarihi köprüden dere yatağına uçtu: 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana trafik kazasında tarihi taş köprüden 6 metre dere yatağına uçan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyü Taşköprü mevkiinde medyana geldi. Ali Ertekin idaresindeki 34 AK 5042 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarihi taş köprüden yaklaşık 6 metre aşağı uçarak ters döndü. Kaza sonrası ters dönen otomobilin sürücüsü Ali Ertekin ile yanında yolcu olarak bulunan İlyas Yıldırım ve Batuhan Yıldırım yaralanarak kendi imkanları ile araç içinden çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla 3 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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