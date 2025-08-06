Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti

Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
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Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
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Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan bir esnaf, denetim sonrası işlem yapmak isteyen zabıta ekibine saldırdı. Zabıtayı iterek dışarı çıkaran esnaf, daha sonra da silahla vurmakla tehdit etti. Belediye Başkanı, zabıtayı tehdit eden esnaf hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Gaziantep'te markette tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir esnaf, zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı. Denetime gelen zabıtayı önce kovup sonra da fiziki müdahaleyle dışarı iten esnaf, bununla da kalmayıp tehditler savurdu.

DAHA ÖNCE DE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATMIŞ!

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete yönelik denetim yapan Şahinbey Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, marketin ikinci kez tarihi geçmiş ürün sattığını tespit edince işlem yapmak istedi.

DIŞARI İTİP TEHDİT ETTİ: VURMAZSAM NAMUSSUZUM

Bu sırada duruma tepki gösteren market işletmecisi şahıs, zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti. O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Tarihi geçmiş ürün satan esnaftan zabıtaya çirkin saldırı

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEPKİ

Yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren ve göz yummayacaklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Ancak bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarımıza yapılan engelleme ve tehditler bizi yolumuzdan döndüremez. Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıEmira:

Otorite mi var ki korksun adam. İtibarindan ödün vermemeye çalışan biri var sadece. Halk tarihi gdçmiş yemiş, birbirni öldürmüş, taciz tecavüz falan umularında mı, adam biliyor ceza meza almayacağını.

Yorum Beğen288
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Demek ki güvendiği birileri var. Onları bulun, cezayı ibreti alem için onlara verin....buna dokunmayın. Ceza alanlar bunun işini zaten bitirir...

yanıt19
yanıt4
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Adam bıkmış cezalardan, vergilerden, diktatörden, haksızlıkdan.

yanıt2
yanıt46
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Buna esnaf denmez, sopalık sıradan biri ..

Yorum Beğen219
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Kimse zabıtaya saygı duymuyor haklilarda hepsi referansla işe girmiş insanlar

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Haklının değil güçlünün kazandığı bir Ülke de yaşar olduk. Burada ki tek suçlu Hükümettir. Caydırıcı ve ürkütücü cezalar verilmedikçe bu tür haberleri okumaya devam edeceğiz. Örnek, ormanları yakanlar vatan hainidir. Haine yakışır ceza uygulanması gerekir. Cezaevine gönderilerek değil.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMülayim:

tarihi geçmiş ürün, tarihi geçmiş ideoloji satmayın ilk i kişiyi zehirler, ikincisi toplumlu zehirler...:))))

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