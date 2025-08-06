Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti

Gaziantep'te markette tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir esnaf, zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı. Denetime gelen zabıtayı önce kovup sonra da fiziki müdahaleyle dışarı iten esnaf, bununla da kalmayıp tehditler savurdu.

DAHA ÖNCE DE TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATMIŞ!

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete yönelik denetim yapan Şahinbey Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, marketin ikinci kez tarihi geçmiş ürün sattığını tespit edince işlem yapmak istedi.

DIŞARI İTİP TEHDİT ETTİ: VURMAZSAM NAMUSSUZUM

Bu sırada duruma tepki gösteren market işletmecisi şahıs, zabıta ekibini önce kovdu, sonra fiziki müdahale ile dışarı attı, ardından da "Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum" diyerek tehdit etti. O anlar ise bir diğer zabıta memuru tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEPKİ

Yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren ve göz yummayacaklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Zabıta ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Ancak bu denetimler sırasında çalışma arkadaşlarımıza yapılan engelleme ve tehditler bizi yolumuzdan döndüremez. Daha önce hakkında son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan işlem yapılan ve yine iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya çalışan kişi hakkında yasal ve adli işlem başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hangi şartlarda olursa olsun halkımızın sağlığını tehdit edenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."