Van'da tarihi kale yakınında kazı yapan 2 kişi yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan iki kişi jandarma tarafından yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında detektör ve kazı aletleri bulunuyor.

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir tarihi kale yakınında kazı yapan 2 kişi yakalandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yeşilsu Mahallesi'nde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "B.I. (40) ve E.A. (34) isimli şahısların tarihi eser bulmak amacıyla Amik Kalesi yakınlarında kazı yaptıkları esnada düzenlenen faaliyet neticesinde 1 adet el detektörü, 1 adet alan tarama cihazı, 4 adet pil, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet kürek, 4 adet demir murç, 1 adet tornavida, 1 adet termos, 1 adet şarj kablosu, 1 adet detektör taşıma çantası, 1 adet alan tarama cihazı taşıma çantası ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli B.I. (40) ve E.A. (34) isimli şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

