Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan manidar paylaşım: Gerçek hisler sessiz yaşanır

Bir dönemin efsanevi oryantali Tanyeli, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 54 yaşında hayata veda etti. Yıllar önce yurtdışına taşınan ve 2023'te mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye dönen Tanyeli, ameliyat sonrası istediği görünüme kavuşmuş, ancak sağlık kontrolleri sırasında aldığı acı haberle sarsılmıştı.

ESKİ FORMUNA KAVUŞURKEN ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

Kilolarıyla uzun yıllar mücadele eden ve mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Tanyeli, tam hayatının yeni bir dönemine başlıyordu ki, beklenmedik bir teşhisle karşı karşıya kaldı. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğunda pankreas kanseri olduğunu öğrenen ünlü isim, bu süreçte büyük bir mücadele verdi.

SON GÜNLERİNDE DURUMU AĞIRLAŞMIŞTI

Hastalığı boyunca tedavi sürecini büyük bir kararlılıkla sürdüren Tanyeli'nin sağlık durumu son günlerde ağırlaşmış ve yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 17 Mart'ta hayata gözlerini yumdu.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRDI

Annesinin vefatıyla derin bir acı yaşayan Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Takipçilerini zaman zaman hüzne boğan mesajlar paylaşan ünlü isim, son gönderisiyle ise kafaları karıştırdı. Annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşan Taylan, "Bazıları için acı, bir dayanışma değil bir sahne. Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler" notunu düştü. Manidar bir paylaşımda bulunan Taylan'ın, neyi ima ettiği merak konusu oldu.