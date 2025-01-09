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Tanju Özcan sigara içip izmariti yere atan vatandaşı ifşa etti

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir vatandaşın sigara içip izmariti yere attığı anları paylaştı. Vatandaşın yaptığı yanlışı ifşa eden Özcan, "Ablacığım yapma rica ederim. Biz sana ciddiyiz, temizlikten taviz vermeyeceğiz dedik. Bak cezayı yedin. Yazık değil mi bütçene? Yazık değil mi güzel Bolu'muza? Ama kural kuraldır, kusura bakmayacaksın artık" ifadelerini kullandı.

Yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, paylaştığı bir video ile yine çok konuşuldu.

İZMARİTİ YERE ATTI

Sosyal medya hesabından bir vatandaşı ifşa eden Özcan'ın paylaştığı videoda, araç içinde oturup sigara içen bir kadının izmariti yere attığı anlar yer aldı.

"KUSURA BAKMAYACAKSIN ARTIK"

O anları paylaşan Özcan, "Ablacığım yapma rica ederim. Biz sana ciddiyiz, temizlikten taviz vermeyeceğiz dedik. Bak cezayı yedin. Yazık değil mi bütçene? Yazık değil mi güzel Bolu'muza? Hiç sana yakıştıramadım. Ama kural kuraldır, kusura bakmayacaksın artık!" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan sigara içip izmariti yere atan vatandaşı ifşa etti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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