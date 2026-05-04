Tanju Özcan'ın şantaj davasının 2.celsesinde basın mensupları salona alınmadı

Bolu'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve farklı bir dosyadan tutuklu bulunan Tanju Özcan'ın hem müşteki hem de sanık sıfatıyla yargılandığı şantaj davasının ikinci celsesi başladı. Dosyada resmi bir gizlilik kararı bulunmamasına rağmen, hakimin talimatıyla basın mensuplarının duruşmayı izlemesine izin verilmedi.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran şantaj davasında ikinci duruşma Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davanın bugünkü oturumu, alınan kararla basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Mahkeme heyeti tarafından dava dosyasıyla ilgili önceden alınmış resmi bir kararı olmamasına rağmen, hakimin talimatı doğrultusunda gazetecilerin duruşma salonuna girişine izin verilmedi. Duruşmayı takip etmek üzere Bolu Adliyesi'ne gelen basın mensupları, polis ekipleri tarafından salonun kapısında durduruldu. Kolluk kuvvetleri, hakimin talimatını gerekçe göstererek gazetecilerin içeri girmesini engelledi.

Tanju Özcan bugün SEGBİS'le savunmasını verecek

Farklı bir dosyadan tutuklu bulunan ve ilk duruşmaya sağlık sorunları sebebiyle katılmayan Tanju Özcan'ın, davanın ikinci celsesine bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacağı öğrenildi. İlk duruşmada tutuklu sanık Mehmet Eren Akgüney tahliye edilmiş, eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşma bugüne ertelenmişti. Tarafların ve avukatların hazır bulunduğu, basına kapalı olarak devam eden ikinci celsedeki gelişmeler bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
