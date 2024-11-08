Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Diyarbakır, Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın duruşması ikinci gününde tanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Narin Güran cinayeti soruşturmasında anne Yüksel Güran'ın kız kardeşi Yasemin Gül, tanık sıfatıyla ifade verdi. Gül, ifadesine Narin'in kaybolduğu gün evde olduğunu ve saat 21.00 gibi köye giderek aramalara katıldığını anlatarak başladı.

Yasemin Gül'ün tanık olarak verdiği ifadede diyaloglar şu şekilde gerçekleşti:

Yasemin Gül : Narin kaybolduğu gün evdeydim, saat 21 gibi aradı. Köye geldik, aramalara katıldık.

Başkan: Yüksel, "Narin'in bir mezarı olsun," dedi mi?

Yasemin Gül : Öyle değil, Tülin öldüğü için öyle dedi. Öldüyse onunla bari bir mezarı olsun, dedi.

Hakim: Enes'te morluk var mıydı?

Yasemin Gül : Vardı, hafif bir morluk vardı.

Hakim: Olay günü mü?

Yasemin Gül : Hatırlamıyorum.

Hakim: Kadınların kavgası neydi?

Yasemin Gül : Narin bulununca eşim ile köye gittim. Ablam üzüntülüydü, "Allah kimseye yaşatmasın," dedi. Maşallah geldi, tepki gösterdi, "Allah belanızı versin," diye. Ben de dedim ki, "Bizi mi suçluyorsun?" Sonra Kürtçe "Allah belanı versin, gözüm çıksın, boynun devrilsin," dedi ama kime söylediğini bilmiyorum. Kadınların hepsine dönerek söyledi.

Diyarbakır Baro avukatı: Böyle bir olay varsa, öldürüldüyse, bunu köyün dışından birinin yapması imkansız.

Yasemin: Köyde çocuk mu kaybolur, öldürülür dedin. Ablamın gönül ilişkisi olsa benim haberim olur.

Mahkeme başkanı evde çocukları beklediği için Yasemin Gül'ün evine gitmesine izin verdi. O sırada Yasemin Gül ablasına seslenerek selam verdi ve "Allah büyüktür, Yüksel, hiçbir zaman Allahtan umudunu kesme" dedi.

DAVA DÜN BAŞLADI

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dört sanığın yargılandığı dava dün başladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada Narin Güran'ın annesi, abisi ve itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran ilk kez hakim karşısına çıktı.

TÜRKİYE'NİN TAKİP ETTİĞİ DAVADA 2. GÜN

Narin Güran davasının 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. 26 tanığın bulunduğu duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.