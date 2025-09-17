Haberler

Talihsiz genç kız, video çekerek dehşet anlarını anlattı: Arka koltukta bana zorla sahip oldu

Talihsiz genç kız, video çekerek dehşet anlarını anlattı: Arka koltukta bana zorla sahip oldu
Güncelleme:
Talihsiz genç kız, video çekerek dehşet anlarını anlattı: Arka koltukta bana zorla sahip oldu
Sakarya'da cezaevinden izne çıkan bir şahıs, ev sahibi genç kızı market bahanesiyle ıssız bir yere götürerek istismar etmekle suçlandı. Mağdur, sosyal medyadan yayınladığı videoda yaşadıklarını anlatarak psikolojisinin bozulduğunu, intiharın eşiğinde olduğunu belirtti ve adil yargılama ile hak edilen cezanın verilmesini talep etti.

Sakarya'da cezaevinden izne çıkan bir şahıs, gittiği evde ev sahibi genç kızı market alışverişi bahanesiyle ıssız bir yere götürerek istismar etmekle suçlandı.

MAĞDUR İNTİHARIN EŞİĞİNDE

Yaşadığı olay sonrası derin travma yaşayan genç kız, psikolojisinin bozulduğunu ve intiharın eşiğine geldiğini söyledi. Çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak kamuoyuna seslenen mağdur, "Adil bir yargılama ve hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diyerek adalet talebini dile getirdi.

"SAÇIMDAN TUTARAK..."

Genç kız, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Kız arkadaşımın erkek arkadaşı olur kendisi... Bize 'markete gidelim, eksikleri ben alırım' dedi. Sevgilisine de 'sen gelme' dedi. Bana 'sen gel' dedi. Ben de 'tamam abi' dedim. Arabasıyla beni ıssız bir yere götürdü. Bana zorla sahip olmaya çalıştı. Kendisini itekledim. Kaçtım. Ancak saçımdan tutarak beni arka koltuğa atıp zorla sahip oldu. Karakola gittik, ifademi verdim. Psikolojim hiç iyi değil. İntihara kadar gidebilirim. Sesimi duyun ve bana yardımcı olun."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

Pek inandırıcı gelmedi ama neyse

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAkın ÖZYURT:

Kesin öyle olmuştur.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan erdem:

asla gerçek değil sen tek başına bir erkekle markette ne işın var resmen gonullu gidıp başına belayı almışsın

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEsen Anka:

İstemeyen biriysen eğer, hazır kaçabilmişsin bırak saçını yolsun koyarsın. Sana silah mı dayadı bıçak mı dayadı. Saçımı çekti bende yattım. Böyle mi yani böyle basit mi kolay mı, erkekler çok saf çookk bizim milletimiz çok saf.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

sevgilisi sen gelme deyince tamam siz gidin demiş tuhaf bi durum

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
