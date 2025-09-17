Talihsiz genç kız, video çekerek dehşet anlarını anlattı: Arka koltukta bana zorla sahip oldu

Sakarya'da cezaevinden izne çıkan bir şahıs, gittiği evde ev sahibi genç kızı market alışverişi bahanesiyle ıssız bir yere götürerek istismar etmekle suçlandı.

MAĞDUR İNTİHARIN EŞİĞİNDE

Yaşadığı olay sonrası derin travma yaşayan genç kız, psikolojisinin bozulduğunu ve intiharın eşiğine geldiğini söyledi. Çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak kamuoyuna seslenen mağdur, "Adil bir yargılama ve hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diyerek adalet talebini dile getirdi.

"SAÇIMDAN TUTARAK..."

Genç kız, çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Kız arkadaşımın erkek arkadaşı olur kendisi... Bize 'markete gidelim, eksikleri ben alırım' dedi. Sevgilisine de 'sen gelme' dedi. Bana 'sen gel' dedi. Ben de 'tamam abi' dedim. Arabasıyla beni ıssız bir yere götürdü. Bana zorla sahip olmaya çalıştı. Kendisini itekledim. Kaçtım. Ancak saçımdan tutarak beni arka koltuğa atıp zorla sahip oldu. Karakola gittik, ifademi verdim. Psikolojim hiç iyi değil. İntihara kadar gidebilirim. Sesimi duyun ve bana yardımcı olun."