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Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu

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18 yıldır ekran mücadelesine devam eden Arka Sokaklar dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümünde üşüdüğü için aracına aldığı kişi tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cinayeti konu alınacak.

44 yaşındaki taksici Oğuz Erge, 31 Ocak'ta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından 3 kurşunla vurularak öldürüldü. Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran cinayet, Kanal D ekranlarında 18 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisine de konu oldu.

"İNSANLIK ÖLDÜ"

Hayatın içinden karakterlerin ve toplumsal olayların sık sık yer verildiği dizide Oğuz Erge'nin cinayeti de ele alınacak. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölüm fragmanında bir taksici, aracına aldığı kişi tarafından öldürülüyor. Taksiciyi acımasızca öldüren kişinin "İnsanlık öldü" sözleri de dikkat çekiyor.

Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge, Arka Sokaklar'a konu oldu

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak 2024 günü meydana gelen olayda taksici Oğuz Erge (44), soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüş, cinayet anı araç içindeki kameraya yansımıştı. "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan katilin, yaralı taksi şoförüne tokat atıp daha sonra araçtan ayrıldığı anlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge, Arka Sokaklar'a konu olduOğuz Erge

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Bugün hakim karşısına çıkan katil Delil Aysal'a nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıl 10 hapis cezası verildi.

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

SeFa Er:

Bence de mükemmel bir düşünce. Canlandıralım dizilerde konu olsun ki böyle canilerin cinayet işlemek için bir sebebi olsun Mesela ünlü olup dizide kendisinin canlandırıldığı bilmek gibi. Malum sebepsiz bu cinayetleri işleyen zihniyet

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