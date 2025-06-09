Taksim-Tünel Tramvayı Arızalandı, Yeni Akülü Tramvaylar Seferlere Başladı

Taksim-Tünel Tramvayı Arızalandı, Yeni Akülü Tramvaylar Seferlere Başladı
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Nostaljik Taksim-Tünel-3 tramvayı motor milinin kırılması sonucu arızalandı. Akülü tramvay devreye girerek bekleyen yolcuların seferlerine başladı.

Nostaljik Taksim-Tünel-3 tramvayı motor milinin kırılması sonucu arızalandı. Akülü tramvay devreye girerken, vatandaşlar bir süre durakta beklemek zorunda kaldı.

Kurban Bayramı'nın 4. günü seferde olan Tünel- Taksim hattındaki tarihi 410 numaralı tramvay, saat 14.00 sıralarında motor mili kırılarak durdu. İlerleyemeyen tramvay, kurtarma vinci tarafından saat 17.00'de Taksim'deki garaja çekildi. Arıza nedeniyle durakta bekleyen yolcuların oluşturduğu kalabalık üzerine, hatta yeni imal edilen akülü tramvaylar sürüldü. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından seferler normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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