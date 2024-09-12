Taksim'de Epilepsi Hastası Genç Kızın Yardımına Turistler Yetişti

Taksim'de epilepsi hastası bir genç kız, nöbet geçirerek yere yığıldı. Genç kızın yardımına koşan yerli ve yabancı turistler ile trafik polisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, epilepsi rahatsızlığı bulunan bir genç kız yürürken nöbet geçirerek yere yığıldı. Yerli ve yabancı turistler ile trafik polisi bir anda yere yığılan kızın yardımına koştu. Bazı vatandaşlar nöbet geçiren kadının ayaklarını kaldırırken, bazıları da başının altına çanta koydu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Epilepsi nöbeti geçiren genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yerli ve yabancı turistlerin duyarlı davranışları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL