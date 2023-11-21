Taksim Camii Önünde Dilenciler Vatandaşları Taciz Etti

Taksim Camii önünde toplanan dilenciler, camiden çıkan vatandaşları kendilerine hedef seçti. Cami önünde dilenen çocuk aynı zamanda vatandaşlara zorla tespih satmaya çalıştı. Öte yandan çocuk dilenci, haber yapmaya çalışan basın mensubunu dövdürmekle tehdit ederken bir başka kadın dilenci terlikle saldırdı. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Beyoğlu Belediyesine bağlı ekipler, dilencileri yakaladı.

Taksim Camii önü dilencilerin uğrak noktası haline geldi. Namazdan çıkan vatandaşları kendilerine hedef olarak seçen dilenci grubu, vatandaşları taciz ederek para istedi. Cami önünde çocukları dilendirerek, insanların duygularını sömürmeye çalışan ve para isteyen dilenciler, vatandaşlara zorla su ve tespih satmaya çalıştı. Dilencilerin namazdan çıkan vatandaşları taciz ederek para istemesini haber yapmaya çalışan muhabiri, dilenci grubu ile beraber çalışan küçük çocuklardan biri dövdürmekle tehdit etti. Dilenci grubunun bir diğer kadın üyesi ise aynı muhabire terlikle saldırdı.

"Seni dövdüreceğim bekle sen"

Cami önünde dilenci grubuyla beraber tespih satan çocuk haber yapmaya çalışan muhabire "Yasak, çekme, tespih satıyorum. Çekmesene oğlum, seni bak burada dövdürürüm. Seni dövdüreceğim bekle sen "dedi.

Dilenciler gözaltına alındı

Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri harekete geçti. Taksim Camii etrafındaki dilenciler tek tek toplandı. Beyoğlu Zabıta Amirliği'ne götürülen dilenciler hakkında işlem başlatıldı. - İSTANBUL