Taksiciyi darp ederken kameraya yakalandı...O anlar kamerada

Bursa'da bir taksici, aracına aldığı yolcu tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, taksi şoförleri bu tür olayların önüne geçilmesini talep etti.

"TAKSİMETRE ÇALIŞIYOR, İSTEDİĞİM YERE GÖTÜRÜRÜM" DEYİP TAKSİCİYİ DARBETTİ

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksici H.T., taksisine yolcu aldı. Araca binen yolcu, bir süre taksiyi farklı mahallelerde gezdirerek gittiği kişilerden bir şeyler aldı. Daha sonra taksiye tekrar binen şahıs, taksiciye "Bir mahalleye daha gideceğiz." dedi. Durumdan şüphelenen taksi şoförü H.T., "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız orada bırakayım sizi." dedi. Sözler üzerine sinirlenen şüpheli şahıs ise, "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm." diye cevap verince, taksici ile şüpheli arasında tartışma çıktı.

"YANLIŞ BİR ŞEY DÖNDÜĞÜNÜ ANLAYINCA İNDİRMEK İÇİN BAHANE BULDUM"

Duruma sinirlenen şüpheli, taksi şoförünü araç içinde darp etti. Daha sonra araçtan inen saldırgan şahıs, taksiciye de "İn aşağı" diye bağırdı. Taksi şoförü ise panikle olay yerinden uzaklaştı. Yaşadıklarını anlatan şoför H.T., "Şüpheli şahıs durağımıza geldi. Sıra bende olduğu için aracıma aldım. Birkaç mahalle gezerek başka şahıslardan bir şeyler aldı. Durumdan şüphelendim. Bir mahalle daha söyledi, yanlış bir şeyler döndüğünü anlayınca ben de indirmek için bahane buldum. Fakat darp edildim." diye konuştu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA MUDANYA'DA BİR TAKSİCİ 20 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞTI

Öte yandan, bir hafta önce bu kez de Mudanya ilçesinde taksicilik yapan 35 yaşındaki Yunus Emre Yüksel, saldırıya uğramıştı. Yüksel'i bıçakla 20 yerinden yaralayan 19 yaşındaki saldırgan, taksiyi ve paraları gasp etmişti. Olay üzerine tedirgin olan taksiciler ise konvoy yaparak durumu protesto etmişti.