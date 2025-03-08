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22 saat araç sürdü, taksimetre rekora coştu! Taksici keyiften dört köşe oldu

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İstanbul'da taksicilik yapan bir şoför, Arap uyruklu müşterisiyle tam 22 saat süren bir yolculuk yaptı. Yolculuk sonunda taksimetrenin toplam tutarı 38.565 TL'ye ulaştı. Müşterisinin yolculuk sırasında kendisine yemek ısmarladığını ve konaklaması için otel ayarladığını belirten şoför, "Şükran, gardaşım benim!" diyerek müşterisine teşekkür etti.

İstanbul'da taksicilik yapan bir şoför, Arap uyruklu müşterisiyle yaptığı şehirlerarası yolculuk sonrası yaşadığı mutluluğu paylaştı.

22 SAAT SÜRDÜ, 38 BİN 565 LİRA TUTTU

Tam 22 saat boyunca açık kalan taksimetre, toplamda 38 bin 565 TL'ye ulaştı. Yolculuk boyunca müşterisinin kendisine gösterdiği ilgiden de memnun kaldığını belirten şoför, yaşadığı deneyimi anlatırken duygularını saklayamadı.

"HEM YEMEĞİMİ YEDİRDİ HEM DE OTELİMİ TUTTU"

Yolculuk sırasında İzmir'e de uğradıklarını söyleyen taksici, müşterisinin kendisine yemek ısmarladığını ve konaklaması için otel ayarladığını ifade etti. "Hem yemeğimi yedirdi hem de otelimi tuttu. 22 saattir de taksimetremiz açık" diyerek yaşadığı memnuniyeti dile getiren şoför, müşterisine teşekkür etti ve yolculuğuna devam etti.

22 saat araç sürdü, taksimetre rekora coştu! Taksici keyiften dört köşe oldu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKenan Aslan:

Adam bin dolari bastı mı iş biter.Degersiz paramız olduğu için bize çok geliyor

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Dönüşü adama :)))))

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Haber Yorumlarıhrbkq5khf4:

adam istese seni 22 değiş 92 saatte gezdirir verdiği para onun gözünde bi gece klubünde harcadığı para

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