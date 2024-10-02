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Taksici Babasını Dinlendirmek İsterken Hayatını Kaybetti

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Antalya'da, babasını dinlendirmesi için eve gönderdiği taksici Ali Yalçın, onu almaya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Taksici babasını dinlendirmek istedi, onu almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Duraktaki babasını yemek yemesi ve dinlenmesi için eve gönderdi, onu almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksi sürücüsü hayatını kaybetti. 27 yaşındaki gencin taksi durağında gece nöbetçi olan ve dinlenmesi için eve gönderdiği babasını almaya giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 100. Bulvar üzerinde, Konyaaltı ilçesi istikametine seyreden iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Ali Yalçın idaresindeki 07 T 1932 plakalı ticari taksi, aynı yönde ilerleyen Ercan Ö. yönetimindeki 07 AYZ 213 plakalı Hyundai minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, ticari taksi ise ağaca çarparak durabildi. Biri çocuk 3 kişinin yaralandığı kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Taksi sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri, takside sıkışarak ağır yaralanan Ali Yalçın, bulunduğu yerden çıkarırken, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybederken, acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ali Yalçın'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve savcılık işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından anne-babası ve yakınları tarafından teslim alınan Ali Yalçın'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Babasını almaya giderken kaza yapmış

Öte yandan Yalçın'ın bir hafta önce emlakçıda işe başladığı öğrenilirken kazanın taksiyi gece durakta nöbetçi olan babası Kadir Yalçın'ın bir süre dinlenmesi ve yemek yemesi için eve gönderdiği sırada meydana geldiği belirtildi. Kaza anında Ali Yalçın'ın evde bulunan babasını almaya gittiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Ali Yalçın'ın Antalya'da İktisat Fakültesi'nin bitirdikten sonra Avrupa'da ekonomi eğitimine devam ettiği bir süre önce Antalya'ya geri döndüğü öğrenildi.

Taksici Babasını Dinlendirmek İsterken Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - 3.Sayfa

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