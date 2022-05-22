Para meselesi kanlı bitti! Taksi sahibinin oğlu, şoförü başından vurarak infaz etti - Haberler

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Para meselesi kanlı bitti! Taksi sahibinin oğlu, şoförü başından vurarak infaz etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförünün önünü kesti. Başından tabanca ile vurulan taksi şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taksi sahibi A.T.'nin oğlu E.T., şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek yüzünden tartıştı. İddiaya göre telefon görüşmesinin ardından E.T., Musa K.'nin kullandığı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu. Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.'nın başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Musa K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet büro amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Kayseri, Polis, Silah, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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