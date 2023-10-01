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Taksi İle Kaçmaya Çalışırken Yakalandılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşakta minibüs bekleyen bir kişiye çarparak ölümüne neden olan şüpheliler, taksi ile kaçmaya çalışırken yakalandı.