Taksi İle Kaçmaya Çalışırken Yakalandılar
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşakta minibüs bekleyen bir kişiye çarparak ölümüne neden olan şüpheliler, taksi ile kaçmaya çalışırken yakalandı.
TAKSİ İLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşakta minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na (54) çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra otomobille kaçan şüphelilerin Mustafa E. ile Maaz E. olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 34 GLK 879 plakalı otomobili İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde terkedilmiş halde buldu. Araçta inceleme yapılırken, 2 şüpheli İnegöl ilçesi istikametine giden takside yakalanıp, gözaltına alındı.
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa