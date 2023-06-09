Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile minibüs çapıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. yönetimindeki 41 B 4604 plakalı Peugeot marka otomobil ile S.K. yönetimindeki 41 RV 981 plakalı Mercedes marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 41 B 4604 plakalı otomobil takla atarak, tabelalara çarptı. Sürücü B.A. kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede sürücü B.A.'nın yara almadığı tespit edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücüye tedbir amaçlı boyunluk takıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.