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Takla atan otomobil hurda yığınına döndü: 4 yaralı

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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Takla atan otomobil hurda yığınına döndü: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Sivas'tan Buğdayören köyü istikametine giden H.H. idaresindeki 58 PA 655 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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