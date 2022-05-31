Takla atan araçtan yara almadan kurtuldular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ters dönen araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde yaşandı. A.Y. idaresindeki 67 ACE 463 plakalı Hyundai marka otomobil rampada kontrolden çıktı. Geri manevrayla önce yol kenarındaki duvara vurdu ardından da takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan A.Y. ile yanındaki yolcu kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Olay yerine gelen Kozlu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, trafik ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Otomobil Kaza 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title