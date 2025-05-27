Takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı

Takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15: 30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. N.K. yönetimindeki 60 AU 145 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla sürücü N.K. ve yolcu F.K., takla atan araçtan çıkartıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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