Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! "Allahu Ekber" diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi

Pegasus Havayolları'nın Tahran - İstanbul seferini yapan uçakta bir yolcu inişe kısa bir süre kala acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Yolcuyu engellemeye çalışan diğer yolcular ve mürettebat saldırıya uğradı.

"ALLAHU EKBER" DİYE BAĞIRIP...

Tahran'dan İstanbul'a hareket eden bir uçakta ismi açıklanmayan bir yolcu, inişe yarım saat kala oturduğu koltuktan kalkarak acil kapısına doğru yöneldi ve "Allahu Ekber" diye bağırarak kapıyı açmaya çalıştı. Söz konusu yolcuyu engellemeye çalışan diğer yolcular ve mürettebat, fiziksel saldırıya uğradı. Görgü tanıkları, acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişinin uçuşun başından beri hızlı nefes alıp verdiğini ve iyi görünmediğini belirtti.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Havayolları yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin uçuş ekibine fiziksel saldırıda bulunduğunu, uçakta kontrol altına alındıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polise teslim edildiğini duyurdu.