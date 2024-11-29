Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

 Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı

 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı'nın mal varlıklarına tedbir konuldu

Mahkemenin kararı 10 gündür devam eden davaya damga vurdu

Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! "Allahu Ekber" diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahran'dan İstanbul'a hareket eden bir uçakta hareketli dakikalar yaşandı. Yolcu inişe kısa bir süre kala "Allahu Ekber" diye bağırarak çıkış kapısını açmaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Pegasus Havayolları'nın Tahran - İstanbul seferini yapan uçakta bir yolcu inişe kısa bir süre kala acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Yolcuyu engellemeye çalışan diğer yolcular ve mürettebat saldırıya uğradı.

"ALLAHU EKBER" DİYE BAĞIRIP...

Tahran'dan İstanbul'a hareket eden bir uçakta ismi açıklanmayan bir yolcu, inişe yarım saat kala oturduğu koltuktan kalkarak acil kapısına doğru yöneldi ve "Allahu Ekber" diye bağırarak kapıyı açmaya çalıştı. Söz konusu yolcuyu engellemeye çalışan diğer yolcular ve mürettebat, fiziksel saldırıya uğradı. Görgü tanıkları, acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişinin uçuşun başından beri hızlı nefes alıp verdiğini ve iyi görünmediğini belirtti.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Havayolları yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin uçuş ekibine fiziksel saldırıda bulunduğunu, uçakta kontrol altına alındıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polise teslim edildiğini duyurdu.

Tahran-İstanbul uçağında büyük panik!
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıVolkan Cetin:

Bu adam uçmak istiyorum anlaşılan getirin bir tepeden aşağıya salayın uçsun tek başına

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMapo 77:

seriat rejiminden dolayi adamlar yerde. gokte panikler

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratsa:

PARAŞUTSUZ PILOT CAMINDAN ATSAYDINIZ.ALLAHU EKBERR..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

salın gitsin Allah'ına kavuşur

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri:

adama 3 harfliler girmiş ??

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Atin yola devam edin bir sigir eksilirdi.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYILDIZ:

Nerede böyle lüzumsuz hareket yapslar ALLAHUEKBER diye bağırıyorlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 29 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.