TAG Otoyolunda Yangın: Şoför Facianın Eşiğinden Döndü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Nurdağı kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yangını erken fark ederek 31 yolcuyu hemen tahliye eden otobüs şoförü ise faciayı önledi.

Olay, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Nevşehir'den Şanlıurfa'ya doğru seyir halinde olan E.B. (58) kontrolündeki 50 DK 519 plakalı otobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek 31 yolcuyu hemen tahliye etti. Yolcuların otobüsten tahliye edilmesinin hemen ardından alevler otobüsü tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken otobüsten geriye hurda yığını kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP