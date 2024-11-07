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Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti

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Şanlıurfa'da Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli bir dahiliye doktoru, muayene sırasında 25 yaşındaki kadın hastasını taciz etti. Doktor, genç kadını zorla öpmeye çalışırken, o anlar tacize uğrayan kadının cep telefonuna yansıdı. Doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye doktoru, kadın hastasını taciz etti. Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıkması üzerine doktor gözaltına alındı.

KADIN HASTASINI TACİZ ETTİ

Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dahiliye Uzmanı Dr. H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ.'yi taciz etti. Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı.

DOKTOR GÖZALTINDA

L.İ., kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BİLGİN - 3.Sayfa
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