Sydney'de İki Uçağın Çarpışması: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Avustralya'nın Sydney kentinde iki uçağın çarpışması sonucu ormanlık alana düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni henüz belirlenmedi.
Avustralya'nın Sydney kentinde iki uçağın havada çarpışması ve ormanlık alana düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde 2 kişiyi taşıyan Cessna 182 tipi uçak, The Oaks Havaalanı'ndan kalkan 1 kişinin bulunduğu küçük uçakla çarpıştı. Uçaklar ormanlık alana düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Uçaklardan biri alev alırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - SİDNEY