Suudi koalisyon sözcüsü, Husilerin Riyad'a fırlattığı füzenin imha edildiğini duyurdu

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Riyad yönüne ateşlediği 1 seyir füzesinin önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Husilerin Riyad yönüne 1 seyir füzesi fırlattığını belirtti. El-Maliki, füzenin engellenerek imha edildiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı