Suudi Arabistan Uyruklu Çocuğun Düşmesi Üzerine 6 Günlük Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Suudi Arabistan Uyruklu Çocuğun Düşmesi Üzerine 6 Günlük Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Suudi Arabistan Uyruklu Çocuğun Düşmesi Üzerine 6 Günlük Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uzungöl'de su içmek için girdiği Haldizen Deresi'nde 6 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu çocuk Faisal Ramzi Alshaikh için arama çalışmaları henüz sonuçlanmadı. Olay sonrası baba, çocuğunu kurtarmaya çalışırken zorluk yaşadı.

Suudi Arabistan uyruklu çocuğu düştüğü derede 6 gündür arıyorlar

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları 6. gününde de sürüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 6 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 6 gün önce başlayan arama çalışmalarında bir sonuç alınamazken, arama çalışmalarına iş makinelerinin yanı sıra 100'e yakın personel katılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÖZEN - 3.Sayfa
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