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ŞUTSO seçimlerinde kalp krizi geçiren sandık görevlisi hastanede yaşamını yitirdi

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ŞUTSO seçimlerinde kalp krizi geçiren sandık görevlisi hastanede yaşamını yitirdi
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ŞUTSO seçimlerinde sandık görevlisi olarak bulunan kişi seçim sırasında kalp krizi geçirdi; çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) seçimlerinde kalp krizi geçiren sandık görevlisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi. ŞUTSO seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapan Ali Ağlamış (64), seçim devam ederken aniden rahatsızlandı. Diğer sandık görevlileri ve oy kullanmak için gelen vatandaşlar, bir anda yere yığılan Ağlamış'ın yardımına koştu. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk değerlendirmede Ali Ağlamış'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ağlamış, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağlamış'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞUTSO seçimleri sırasında yaşanan acı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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