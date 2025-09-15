Haberler

Susuz'da Okul Güvenliği İçin Toplantı Düzenlendi

Kars'ın Susuz ilçesinde, eğitim öğretim yılı öncesinde okul önleri ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Kaymakamlık, jandarma, emniyet ve milli eğitim müdürlüğü temsilcileri bir araya geldi.

Susuz'da eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önleri ve çevresinde alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Kars'ın Susuz ilçesinde Kaymakam Muhammed Emin Tutal, başkanlığında kaymakamlık makamında toplantı düzenlendi. Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Nazif Öskan Özer, İlçe Emniyet Amiri Ali Şimşek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Zengi katıldı.

Toplantıda, okul önlerinde ve çevresinde alınacak olan tedbirler ele alındı. Okul servis araçlarının denetimi ile genel asayiş durumu gözden geçirildi. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
