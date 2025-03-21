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Susurluk'ta Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Susurluk'ta Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Festival Outlet Tesisleri içerisinde park halindeki bir Fiat Palio marka araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, olayda yaralanan olmadı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Festival Outlet Tesisleri içerisinde park halinde bulunan bir araçta yangın çıktı, itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Festiva Outlet Tesisleri içerisinde park halinde bulunan bir araçta yangın çıktı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, 10 ARR plakalı Fiat Palio marka araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tesisteki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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