Survivor Murat Ceylan trafik kazası geçirdi! Arabasını kamyonetin altından çıkardılar

Survivor sunucusu Murat Ceylan, kamyonetin altına giren aracından yara almadan kurtuldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceylan, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Paylaşımının ardından ünlü sunucuya geçmiş olsun mesajları yağdı.

Survivor yarışmasıyla tanınan ünlü sunucu Murat Ceylan, geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu. Aracı kamyonetin altına giren Ceylan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"KAZA GEÇİRDİM"

Ceylan, yaptığı paylaşımda, "Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ünlü sunucunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Açıklamanın ardından Murat Ceylan'a sosyal medyada binlerce "geçmiş olsun" mesajı yağdı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
